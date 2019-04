Råvarer: Produktionsnedskæringer og sanktioner fastholder oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne fastholder fredag morgen det høje niveau. Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, falder en smule, mens den amerikanske WTI-olie løftes næsten tilsvarende.



Priserne understøttes af fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) samt amerikanske sanktioner mod Irans og Venezuelas olieeksport, der samlet set har været med til at hæve markedet med cirka en tredjedel i 2019.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 71,03 dollar mod 71,32 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,78 dollar mod 63,58 dollar torsdag eftermiddag.



Opec besluttede i slutningen af sidste år at skære i det globale olieudbud for at booste markedet. Organisationen samt dets allierede, herunder Rusland, har ifølge ING skåret produktionen med omkring 1,98 mio. tønder om dagen i forhold til niveauet fra oktober sidste år.



Dertil lider den venezuelanske olieproduktion hårdt under amerikanske sanktioner, mens der ifølge Reuters er udsigt til yderligere sanktionsstramninger på Irans eksport.



"Strømsvigt har tilføjet en yderligere udfordring til den venezuelanske produktion, som faldt med 290.000 tønder om dagen i marts til 732.000 tønder om dagen. Den iranske produktion var stabil på 2,7 mio. tønder om dagen, men kan risikere et slag, hvis USA fjerner importdispensationerne," vurderer Jefferies ifølge Reuters.



På efterspørgselssiden står Asien ifølge Reuters for 80 pct. af den samlede vækst i brændstofsforbrug - en faktor, der ikke må glemmes, mener investeringsbanken RBC Capital Markets.



"Mens de makroøkonomiske bekymringer måske er overdrevet, tages risikoen ved en koncentration af efterspørgslen ikke alvorligt," siger RBC Capital Markets ifølge Reuters.



På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld fredag morgen 1292,22 dollar mod 1296,67 torsdag eftermiddag. Et ton kobber koster samtidig 6433 dollar mod 6405 dollar torsdag eftermiddag.



