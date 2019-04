Valuta: Jobdata og inflations-indikation holder hånden under dollar

Relateret indhold Artikler

De internationale valutamarkeder er fortsat præget af stilstand fredag morgen.



Stærke amerikanske arbejdsmarkeds- og inflationsdata holder hånden under den amerikanske valuta, da de indikerer, at bekymringer over for verdens største økonomi er overdrevne.



Torsdagens tal på førstegangsledige faldt til et næsten etårigt lavpunkt, hvilket peger på en vedvarende styrke af arbejdsmarkedet, mens producentpriserne med en stigning på 0,6 pct. steg i det højeste tempo siden oktober.



"Mange markedsaktører havde haft en vis skepsis over for dollar, efter at de amerikanske forbrugerpriser blev offentliggjort tidligere på ugen, men de blev tvunget til abrupt at dække negative dollarpositioner, da torsdagens data viste sig at være stærke. Udsigten til en renteforhøjelse fra Fed er nok faldet i lyset af dataene, men set fra et økonomisk synspunkt, er der endnu ikke stærke nok data, til at understøtte en forhøjelses-forventning," siger valutachef Takuya Kanda fra Gaitame Com Research Institute i Tokyo til Reuters.



FALDENDE VOLATILITET I PUNDET



Pundet svækkes marginalt, da volatiliteten er for nedadgående oven på onsdag nats EU-topmøde, hvor en aftale om at udskyde Storbritanniens exit fra EU til 31. oktober faldt på plads og dermed eliminerede risikoen for et brexit uden en aftale i indeværende uge.



Om så de britiske politikere får mere styr på udviklingen og finder fælles fodslag i løbet af det halve år, står hen i det uvisse. Onde tunger peger allerede på, at netop 31. oktober er velvalgt, da det er halloween og dermed indikerer et britisk exit på "rædslernes nat".



Pund koster fredag morgen 1,3070 dollar mod 1,3085 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1290 dollar mod 1,1275 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,70 yen mod 111,45 yen torsdag eftermiddag.



