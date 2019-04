Aktier: Tvetydige asiatiske markeder på tværs af regionen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktieinvestorer har svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på fredag."Der er flere grunde til, at investorer ikke har lyst til at købe aktier lige nu. Regnskabssæsonen er på vej i USA og Japan, og vi er på vej ind i en tidages helligdagsperiode," siger investeringschef Yasuo Sakuma fra Libra Investments i Tokyo til Reuters.For at markere indsættelsen af Japans nye kejser har regeringen erklæret en aldrig før set ti dage lang helligdagsperiode fra 27. april til 6. maj. Det vil medføre den længste handelspause nogensinde for japanske aktier og obligationer.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,2 pct.I Japan er en af dagens vindere Softbank Group, der øger 3 pct., efter at Uber har offentliggjort børsprospekt, der baner vejen for en amerikansk notering i næste måned. Softbank er Ubers største investor, og selskabet er med til at løfte det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med samlet set 0,6 pct., mens det brede Topix-indeks modsat falder 0,1 pct.I Kina er der en overordnet negativ indstilling. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,4 pct. og 0,8 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,3 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS