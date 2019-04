Råvarer: Guld steg onsdag til højeste niveau i uger i nervøse markeder

Relateret indhold Artikler

Guldpriserne steg onsdag til de højeste niveauer i knap to uger, i takt med investorerne bekymrede sig om global økonomi og handelsspændinger, samtidig med at Den Europæiske Centralbank, ECB, og Federal Reserve viste tegn på, at pengepolitikken vil forblive lempelig. Torsdag er guldpriserne lidt lavere med næste på niveau med onsdagens.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Guldpriserne blev dermed særligt understøttet af politiske og økonomiske bekymringer i form af brexit, amerikansk politik og handelsspændingerne mellem Washington D.C. og Kina samt mellem USA og Europa, vurderer George Gero, der er chef hos RBC Wealth Management, over for nyhedsbureauet Reuters.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1306,60 dollar mod 1307,02 dollar onsdag eftermiddag.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 71,45 dollar mod 71,11 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 64,20 dollar mod 64,15 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6456 dollar mod 6458,50 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS