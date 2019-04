Valuta: Dollar svækkes - pund er upåvirket af brexit-nyt

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Dollar svæver torsdag morgen omkring et to ugers lavpunkt, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag aften dansk tid forstærkede sin due-agtige politik, mens det britiske pund torsdag morgen er uberørt af nyheden om en forlængelse af brexit-datoen.



Den amerikanske dollar mangler momentum med sit indeks over for seks andre valutaer, skriver nyhedsbureauet Reuters torsdag.



Onsdag aften meddelte Federal Reserve, at markante usikkerhedsmomenter og en vedholdende lav inflation var nogle af omdrejningspunkterne på den amerikanske centralbanks seneste rentemøde, der blev afholdt i marts.



"Nogle mennesker siger, at referatet indeholdte få overraskelser, men med en nøjere granskning ser det ud til, at Fed højst sandsynlig bliver mere due-agtig, som tiden går," siger Daisuke Uno, der er chefstrateg for Sumitomo Mitsui Bank, til Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,1278 dollar og 125,28 yen, mens en dollar står i 111,08 yen. Onsdag ved 17-tiden kostede en euro 1,1244 dollar og 124,84 yen, mens en dollar kostede 110,93 yen.



Pund koster torsdag morgen 1,3098 dollar mod 1,1348 dollar onsdag eftermiddag klokken 17.00.



/ritzau/FINANS