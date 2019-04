Aktier: Små fald i Asien på vækstfrygt, Trump og centralbanker

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,0 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -1,4 China CSI 300 -2,0 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder er overvejende i rødt torsdag morgen efter at have været tæt på det højeste niveau i otte måneder onsdag. Svagere dollar, bekymrede centralbanker i Europa og USA over den globale udvikling og trusler fra Trump om told på europæiske varer tynger markedsstemningen.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,2 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser."Handlerne er i "vent og se"-humør. De venter på den næste mulighed i et afventende marked. Onsdag fik markedet overstået referater fra møder i ECB og den amerikanske centralbank," siger Nick Twidale, der er analytiker i Rakuten Securities Australia.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 0,02 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,1 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,3 pct. Der er udskrevet valg til 18. maj, og den politiske usikkerhed tynger.I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,6 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,1 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 1,4 pct. og 2,0 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,9 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS