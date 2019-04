Råvarer: Oliepriserne fortsætter op imens globalt udbud strammes

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger fortsat onsdag morgen, hvor amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela samt Opecs reducerede olieudbud er med til at hæve priserne, som tirsdag ifølge Reuters ramte det højeste niveau i fem måneder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 70,64 dollar mod 70,60 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 64,09 dollar mod 63,86 dollar tirsdag eftermiddag.



Markedet er blevet generelt strammere gennem USA's sanktioner mod de olieeksporterende lande Iran og Venezuela.



"Venezuelansk olieproduktion er estimeret til at være faldet fra 1,19 mio. tønder om dagen i oktober til 890.000 tønder om dagen i marts, mens den iranske produktion er faldet fra 3,33 mio. tønder om dagen til 2,71 mio. tønder om dagen på grund af sanktionerne. Faldene fra de to lande står for næsten 47 pct. af den reduktion, som man ser fra Opec," oplyser den hollandske bank ING til Reuters.



Opec besluttede i slutningen af sidste år at skære i det globale olieudbud for at booste markedet. Organisationen for olieeksporterende lande samt ikke-producerende lande som Rusland har ifølge ING nedsat produktionen med omkring 1,98 mio. tønder om dagen i forhold til niveauet fra oktober sidste år.



I USA er et strammere udbud ikke tilfældet, da man siden starten af 2018 har set en stigning i olieproduktionen på mere end 2 mio. tønder om dagen til rekordhøje 12,2 mio. tønder om dagen.



ING beskriver ifølge Reuters de amerikanske olielagres beholdning som værende "stædigt højt".



Det trækker dog op til bekymringer i Den Internationale Valutafond (IMF), som tirsdag advarede om en nedgang i verdens økonomier, som kan lure lige om hjørnet. Ifølge IMF vil den globale økonomi sandsynlig vokse med 3,3 pct. i år mod en tidligere forventning om en vækst på 3,5 pct.



På markedet for andre råvarer koster en troy ounce guld onsdag morgen 1305,75 dollar mod 1302,89 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6486,50 dollar mod 6487 dollar tirsdag eftermiddag.



