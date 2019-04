Valuta: Brexit og pengepolitiske møder holder marked i ro

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Investorerne på valutamarkedet holder sig i ro onsdag morgen. EU-topmødet i Bruxelles, der har brexit-udskydelse i fokus, holder sterling i snævre lænker, mens afslutningen af ECB's møde i Styrelsesrådet samt referatet fra den amerikanske centralbanks seneste pengepolitiske møde senere onsdag imødeses med mange markedsdeltagere på sidelinjen.



Så som de foregående dage er bevægelserne i valutamarkedet få og små.



Ses der på hele perioden fra årets begyndelse, er der tale om en af den mindst begivenhedsrige perioder i mange år, idet de tre hovedvalutaer - dollar, euro og yen - kun har bevæget sig marginalt indbyrdes.



"Det ville ikke være meget af en overdrivelse at betegne første kvartal 2019 som en af de mest frustrerende historisk set for valuta-handlerne. G3-valutaerne har været fanget i historisk snævre intervaller. Faktisk er seksmåneders-intervallet i euro mod dollar næsten det snævreste nogensinde med under 3,5 pct.," pointerer valutastrateg Paul Meggyesi fra JP Morgan i et notat.



JP Morgan-analytikeren peger på, at de større bevægelser i andre valutaer, især i de nye markeders valutaer, ofte er sket uforklarligt og uberegneligt, og derfor ikke har kunne kompensere investorerne for manglen på muligheder i de tre mere letomsættelige hovedvalutaer.



"Bundlinjen for mange investorer er, at valutamarkedet er blevet meget svært at navigere i i mangel af større trends for dollar, uafhængigt af hvad der sker i de perifere valutaer. Og det samme gælder for volatiliteten, der har svært ved at etablere et grundlag for afgørende brud på dollar-intervallet," skriver Paul Meggyesi.



Med andre ord har dollar mistet den cykliske faktor, mens resten af verden endnu ikke har genfundet væksten.



"Kort fortalt er den amerikanske økonomi ikke længere tilstrækkelig dynamisk, og Fed er ikke nok stram i betrækket til at anspore en reel styrkelse af en allerede højt værdisat dollar," vurderer JP Morgans analytiker.



Pund koster onsdag morgen 1,3050 dollar mod 1,3060 dollar tirsdag eftermiddag. Euro koster onsdag morgen 1,1260 dollar mod 1,1270 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 111,15 yen mod 111,20 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS