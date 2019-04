Aktier: Investorer i Asien holder sig tilbage efter IMF-vækstreduktion

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktieinvestorer holder sig tilbage onsdag med kursfald til følge i kølvandet af en reduktion af de globale vækstudsigter fra Den Internationale Valutafond, mens handelsspændinger mellem USA og Europa fortsat eskalerer.IMF sænkede prognosen for den globale vækst i år på baggrund af en højere end forventet global opbremsning i den økonomien og vurderede, at et kraftig tilbageslag kan kræve, at verdens største økonomier koordinerer stimuleringsforanstaltninger."Gabet mellem styrken af de globale aktier og træghed i realøkonomien er blevet større," siger investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo er investorerne ikke i tvivl om retningen. Nikkei-indekset sendes ned med 0,6 pct., og det brede Topix-indeks falder 0,7 pct.I Kina følger investorerne trop. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset handles 0,4 pct. lavere, og Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 0,3 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS