Valuta: Stilhed præger markedet inden ECB-møde og brexit-panik

De store valutaer ligger stille og markedsdeltagerne holder sig på sidelinjen tirsdag morgen.



Svage amerikanske økonomiske data mandag holder renterne på de amerikanske statspapirer nede, og uden andre påvirkende begivenheder indtil onsdagens møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) er der lagt op til en afslappet stemning blandt investorerne.



Den aftagende efterspørgsel efter dollar viste sig i kølvandet af mandagens fald i de amerikanske ordrer for fabriksordrer og varige goder, mens investorerne samtidig afviklede positioner i euro forud for onsdagens møde i ECB.



"Dollar-styrkelsen toppede i slutningen af sidste uge, da de amerikanske jobdata viste, at lønstigningerne var bremset. Valutaen har ikke kunnet finde fodfæste siden. Og det seneste hop i de amerikanske renter har ikke givet ret meget løft til dollar, da de stadig er relativt lave i absolutte tal," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Den tiårige T-bond forrentes med knap 2,52 pct. tirsdag eller 2 basispoint mindre end ved udgangen af sidste uge. Og renten er stadig betydeligt lavere end den seneste top på omkring 2,8 pct. i begyndelsen af marts.



PUND STYRKES EN ANELSE



Pund styrkes en anelse forud for rundrejsen for den britiske premierminister, Theresa May, der valgfarter til Berlin og Paris for at sikre sig støtte til en udskydelse af brexit fra EU's to største tilbageværende økonomier, når - eller efterhånden hvis - Storbritannien forlader Den Europæiske Union.



Det politiske kaos omkring hele skilsmisseprocessen er langt fra ovre endnu, idet EU's regeringschefer vil insistere på, at Storbritannien ikke blokerer eller forstyrrer EU-beslutninger i udskydelsesperioden, der ifølge den britiske avis The Times sandsynligvis vil strække sig langt længere end Theresa Mays anmodning - muligvis til 31. marts næste år.



Samtidig hænger Theresa Mays eget politiske liv i en tynd tråd, efter at hun mandag blev opsøgt af magtfulde senior backbenchers, der i utvetydige vendinger krævede, at hun øjeblikkeligt træder tilbage, da hun nu anses som værende "hovedproblemet" for det konservative parti.



Dermed kan May komme til at lide samme skæbne, som Margaret Thatcher led i 1990, da hun blev tvunget til at forlade premierministerposten af netop senior backbenchers.



Pund koster tirsdag morgen 1,3075 dollar mod 1,3045 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1265 dollar mod 1,1270 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,35 yen mod 111,40 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS