Aktier: Asiatiske investorer holder sig tilbage

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktieinvestorer holder sig delvist tilbage tirsdag på grund af ugens kommende vigtige begivenheder med starten på den amerikanske regnskabssæson og endnu et afgørende brexit-topmøde som et par af hovedpunkterne."Markedet er meget i en vent-og-se-tilstand. Investorerne er på udkig efter den næste katalysator, der forhåbentlig vil tage aktiemarkeder højere op, men markedsdeltagerne er meget forsigtige, da vi har haft et så godt forløb for aktier, at vi måske ser en skarp korrektion," siger handelschef Nick Twidale fra Rakuten Securities Australia i Sydney til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo er investorerne i tvivl om retningen. Nikkei-indekset sendes op med 0,1 pct., mens det brede Topix-indeks falder 0,3 pct.I Kina er investorerne fortsat let positive. Shanghai Composite-indekset handles 0,1 pct. højere, og CSI 300-indekset sendes 0,6 pct. op. Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,3 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med en stigning på 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS