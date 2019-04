Råvarer: Olieprisen rammer højeste niveau i fem måneder

Oliepriserne fortsætter op mandag morgen, hvor både den amerikanske og europæiske referenceolie har nået det højeste niveau i mere end fem måneder.



Nedskæringer i olieproduktionen hos medlemmerne af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, samt ikke-medlemslande som Rusland - også kendt som Opec+ - har sammen med de amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela været med til at løfte prisen på olie, skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Brent-prisen er steget mere end 30 pct. år til data, da Opec+ fortsatte med at skære udbuddet i fire måneder i træk, og optimisme over handelsforhandlingerne mellem USA og Kina har hjulpet med at støtte efterspørgslen," vurderer JPMorgan i en analyse ifølge Reuters.



Opec+ har tidligere lovet at skære olieproduktionen med omkring 1,2 mio. tønder olie om dagen for at forhindre overudbuddet af olie på markedet.



Den seneste tids kamphandlinger i Libyen, der også er et af medlemslandene i Opec, er også medvirkende til stigningen i olieprisen mandag. En oprørshær fra det østlige Libyen har søndag eftermiddag gennemført flyangreb syd for hovedstaden, Tripoli, oplyste militære kilder og lokale beboere søndag.



Khalifa Haftar, der leder oprørshæren Libyens Nationale Hær gav onsdag ordre til angreb på Tripoli. Byen har siden fredag været omringet, siger oprørshæren, der har sin base ved byen Benghazi i den østlige del af Libyen ifølge Reuters.



Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, opfordrer oprørsstyrken Libyens Nationale Hær til omgående at indstille offensiven, skriver flere nyhedsbureauer. De stridende parter bør i stedet deltage i politiske forhandlinger under ledelse af en FN-mægler, lyder det fra Pompeo i en meddelelse, der er offentliggjort natten til mandag dansk tid.



"Udbudsforstyrrelser i Libyen løfter priserne, på et tidspunkt hvor appetitten på risikobetonede aktiver stiger, da bekymringerne over den globale vækst mindskes," siger Ahn Yea Ha, der er råvareanalytiker hos Kiwoom Securities, til Bloomberg News.



En tønde Brent koster mandag morgen 70,66 dollar mod 69,59 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,42 dollar mod 62,43 dollar fredag eftermiddag.



Prisen på guld stiger mandag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1296,54 dollar mod 1292,05 dollar fredag eftermiddag, og prisen på et ton kobber stiger samtidig til 6443,50 dollar fra 6417 dollar.



/ritzau/FINANS