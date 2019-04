Valuta: Forsigtig start mens jobrapport evalueres

Relateret indhold Artikler

Der bliver lagt forsigtigt ud på valutamarkedet mandag morgen, hvor de asiatiske investorer evaluerer fredagens amerikanske jobrapport.



Rapporten har fjernet en del af den mistillid til den økonomiske udvikling, som har præget de finansielle markeder i et stykke tid, idet en jobskabelse på solide 196.000 i marts pegede på fortsat god vækst i USA.



Samtidig var der ingen tegn på inflation, idet lønningerne kun steg 0,1 pct. på månedsbasis svarende til 3,2 pct. på årsbasis.



Lønstigningstakten var estimeret til henholdsvis 0,3 pct. og 3,4 pct., og den lave lønvækst støtter den amerikanske centralbanks beslutning om at suspendere yderligere renteforhøjelser i år.



"Federal Reserve kan hverken reducere eller hæve renten i lyset af fredags jobrapport, så den giver ikke noget afgørende incitament for en dollarbevægelse," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



HANDELSFORHANDLINGER OG BREXIT TAGER FOKUS



Forude venter handelsforhandlingerne mellem USA og Kina samt det britiske exit fra EU.



De amerikanske og kinesiske forhandlere gjorde status for den seneste forhandlingsrunde fredag, mens drøftelserne er planlagt at genoptages i næste uge.



"Handelsforhandlingerne i Kina og USA ser ikke ud til at nærme sig en afslutning foreløbig, og markedets fokus vil rette sig mod Europa i denne uge, da brexit nærmer sig næste deadline 12. april," siger Yukio Ishizuki.



Dermed er spotlightet rettet mod Storbritanniens - indtil videre - planlagte exit fra Den Europæiske Union på fredag.



Den britiske premierminister, Theresa May, har dog bedt Bruxelles om at udsætte skilsmissen til 30. juni, hvilket vil blive diskuteret på endnu et topmøde i Det Europæiske Råd onsdag.



De nu gentagne udsættelser begynder at få de kontinentaleuropæiske ledere til at forlange beviser på fremgang i den britiske exit-proces, der igen og igen er løbet ind i intern britisk politisk hårdknude, uden udsigt til at en holdbar løsning er på vej.



Især Frankrig og Holland har udtrykt tvivl om Theresa Mays plan om yderligere forsinkelse af brexit.



Pund koster mandag morgen 1,3055 dollar mod 1,3010 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1225 dollar mod 1,1230 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,40 yen mod 111,70 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS