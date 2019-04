Aktier: Gevinsthjemtagning i Asien forud for regnskabssæson

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske markeder vender snuden nedad mandag, hvor gevinsthjemtagning sætter sit præg efter at have nået en syv måneders top på fredagens gode amerikanske jobrapport og rapporter om mere kinesisk stimulus i weekenden.Investorerne er samtidig forsigtige forud for regnskabssæsonen, brexit samt amerikanske og kinesiske økonomiske data."Investorernes fokus i denne uge er på fire ting. For det første er der spørgsmålet om Brexit, hvor EU-topmødet 10. april vil være et stort klimaks. For det andet starter den japanske regnskabssæson i denne uge. For det tredje er der Kinas økonomiske indikatorer med blandt andet handelsdata for marts på fredag, og for det fjerde er der de amerikanske økonomiske data, hvor især Michigan Universitys forbrugsindikatorindeks på fredag er i centrum," siger markedsstrateg Hirokazu Kabeya fra Daiwa Securities i Tokyo ifølge AFP.I Tokyo nåede det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, over 21.900, hvorefter gevinsthjemtagningen satte ind."Da Nikkei nåede over det højeste niveau fra marts (21.860), satte gevinsthjemtagning ind," siger senioranalytiker Ryohei Yoshida fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei indekset falder 0,2 pct., mens Topix-indekset ligger med et minus på 0,4 pct.I Kina holder nye stimuli fra regeringen hånden under markedet. Shanghai Composite og CSI 300 oplever begge en lille tilbagegang på 0,1 pct., mens Hang Seng i Hongkong ligger med en stigning på 0,3 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på omkring 0,2 pct. mandag morgen.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS