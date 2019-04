Råvarer: Oliepriserne stiger samlet set for anden uge i træk

Relateret indhold Artikler

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder fredag morgen. Oliepriserne sænkes af bekymringer om stigende olielagre og manglende konkret fremgang i handelskrigsforhandlingerne mellem USA og Kina.



En tønde Brent koster fredag morgen 69,26 dollar mod 69,33 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,08 dollar mod 62,26 dollar torsdag eftermiddag.



På trods af dagens olieprisfald stiger prisen ifølge Reuters for en tønde Brent samlet set for anden uge i træk, mens den amerikanske referenceolie stiger for femte uge i træk.



Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, samt ikke-medlemslande som Rusland - også kendt som Opec+ - har i løbet af året skåret i deres olieproduktion med 1,2 mio. tønder olie om dagen for at forhindre en overflod af olie på markedet.



"Opec+-gruppen har indtil videre overholdt sin nedskæringsaftale, som sammen med positive økonomiske tal fra USA og Kina understøtter oliepriserne," siger Abhishek Kumar, der er seniorenergianalytiker i Interfax Energy, til Reuters.



"Alligevel er handlerne bekymrede for, at den vedvarende stigning i USA's olieproduktion og olieeksport vil ødelægge en stor del af indsatsen fra Opec+."



USA's præsident, Donald Trump, sagde torsdag ifølge Reuters, at en aftale i handelskrigen med Kina ventes at blive nået om omkring fire uger, og at knudepunkterne i forhandlingerne lige nu inkluderer importafgifter og tyveri af immaterielle rettigheder.



Alfonso Esparza, der er seniormarkedsanalytiker i OANDA, skriver i en meddelelse ifølge Reuters, at et møde mellem USA og Kinas præsidenter er usandsynligt trods positive kommentarer om fremgang fra begge parter. Trods meget snak mellem parterne er der endnu ingen egentlig fremgang, og det lægger endnu en gang pres på brændstofefterspørgslen, skriver analytikeren ifølge Reuters.



Prisen på guld stiger fredag morgen marginalt, hvor en troy ounce guld koster 1288,10 dollar mod 1287,59 dollar torsdag eftermiddag, mens prisen på et ton kobber falder til 6441 dollar fra 6450 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS