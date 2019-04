Valuta: Jobrapport, handelskrig og brexit præger kursudviklingen

Relateret indhold Artikler

De internationale valutamarkeder er præget af stilstand fredag morgen. Investorerne afventer dagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der er dagens største planlagte programpunkt på de finansielle markeder, mens der skæves til de amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger i Washington og Beijing samt brexit-hårdknuden i London.



Dollar handles på den stærke side på forventninger om, at den langvarige handelsstrid mellem USA og Kina snart vil blive løst.



Der giver anledning til en vis svækkelse af japanske yen, der mister lidt af sin tiltrækningskraft som sikker havn, da risikoaversionen er på retur.



USA's præsident, Donald Trump, sagde torsdag, at forhandlingsparterne er meget tæt på at nå frem til en aftale, der kan ventes annonceret inden for fire uger.



"Forhåbninger om en handelsløsning har yderligere øget aktiekurserne, men deres stigning ser nu ud til at være noget strakt. Risikolysten kan nå et klimaks, og selvom USA og Kina når frem til en handelsaftale, kan det udløse en "sælg på facts"-bevægelse," siger valutachef Makoto Noji fra SMBC Nikko Securities til Reuters.



I første omgang er det dog den amerikanske jobrapport, der står øverst på dagsordenen fredag.



"Fokus er især på, hvor stærk lønudviklingen er i jobrapporten. En stærk lønudvikling vil understrege et robust privatforbrug og fremskynde et rekyl i T-bondrenten og igen føre til test af nye højder i dollar mod yen," siger seniorstrateg Junichi ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Lønningerne i USA ventes at være steget 0,3 pct. på månedsbasis og 3,4 pct. på årsbasis i marts.



PUND HOLDER SKANSEN



Britiske pund holder skansen efter de seneste dages udsving i takt med den kaotiske udvikling omkring brexit.



Seneste udspil fra Downing Street synes at være en langvarig brexit-udskydelse på op til et år. Men det sætter hard-line brexiteernes sind endnu mere i kog, end kriseforhandlingerne mellem premierminister Theresa Mays regering og oppositionspartiet Labour allerede har gjort.



Og forlydender om, at Theresa Mays kabinetsministre har diskuteret muligheden for at lade parlamentsmedlemmer stemme om endnu en brexitfolkeafstemning, sender hard-line brexiteerne helt op i det røde felt.



Pund koster fredag morgen 1,3080 dollar mod 1,3075 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1225 dollar mod 1,1215 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,70 yen mod 111,55 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS