Aktier: Ugens fremgang i Asien konsolideres på kinesisk helligdag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,7

De asiatiske aktiemarkeder fortsætter fremgangen fredag, hvor nye forlydender om fremskredne handelsforhandlinger mellem USA og Kina konsoliderer ugens fremgang, mens markedsdeltagerne er forsigtige frem mod den amerikanske jobrapport og helligdagslukning i Kina samtidig dæmper volatiliteten."Aktiemarkederne har kørt hårdt på og hurtigt kommet videre fra decembers kursfald, men markedet er sårbart over for et kortsigtet tilbagefald. Værdiansættelserne er okay, den globale vækst forventes at blive bedre i anden halvdel af året, monetær og finanspolitik er blevet mere støttende for markederne, og handelskrigstruslen er faldende," pointerer investeringschef Shane Oliver fra AMP Capital til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo får investorerne hjælp af en svækkelse af den japanske yen på baggrund af handelshåbene.Nikkei-indekset sendes op med 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks stiger 0,3 pct.De kinesiske markeder inklusiv Hongkong og Taiwan er lukket for den årlige Ching Ming Festival til ære for afdøde slægtninge.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS