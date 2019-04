Valuta: Små bevægelser trods optimisme om aftale mellem Kina og USA

De store bevægelser på valutamarkedet udebliver torsdag morgen, efter at nye forhåbninger om en handelsaftale mellem Kina og USA ellers var med til at øge investorernes appetit på risiko onsdag aften.



Opløftende meldinger omkring handelsforhandlingerne mellem de to lande var med til at sende de amerikanske aktieindeks op onsdag, og flere iagttagere vurderer nu igen, at forhandlingerne er så langt fremme, at der snart kan landes en reel aftale, som kan gøre en ende på toldstriden mellem verdens to største økonomier.



Ifølge Larry Kudlow, der er økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, var der "god fremgang" i sidste uge, da forhandlingerne igen blev taget op i Beijing, og Kina og USA arbejder på at bygge bro mellem deres forskelligheder gennem forhandlingerne - der kan forlænges ud over de tre planlagte dage i denne uge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Derudover har han fortalt, at Kina for første gang under forhandlingerne har anerkendt nogle af de problemer, som USA har adresseret, og ifølge nyhedsbureauet henviser han blandt andet til tyveri af intellektuel ejendom og tvungen overførsel af teknologi fra amerikanske selskaber, som har aktiviteter i Kina.



Det Hvide Hus har også annonceret, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil møde den kinesiske vicepremierminister, Liu He, i Washington torsdag.



Onsdag var opmuntrende økonomiske nøgletal fra den kinesiske servicesektor også med til at løfte humøret hos investorerne, men torsdag morgen er stemningen lidt mere afventende på de asiatiske aktiemarkeder, mens de store valutaer ikke rykker meget på sig.



"I det store hele er der en risikoappetit i markedet. De løftede kinesiske data og overskrifterne om fremgang i USA-Kina-handelsforhandlingerne ligger bag denne stemning."



"Men markedet har allerede indpriset forventningerne om, at Washington og Beijing snart vil nå frem til en aftale, så det er tvivlsomt, hvor meget yderligere valutaerne kan rykke sig," siger Kyosuke Suzuki, der er direktør for valutahandel hos Société Générale, til Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,1242 dollar mod 1,1230 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster 111,40 yen mod 111,30 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS