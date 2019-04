Aktier: Blandet udvikling i Asien på ryggen af tiltagende handelssnak

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix 0,0 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,6 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,9

Udviklingen er torsdag blandet på de asiatiske markeder, på en dag hvor profittagning ifølge Reuters opvejer tiltagende håb om en handelsaftale mellem Kina og USA.Onsdag fortsatte forhandlingerne mellem verdens to største økonomier i Washington, og forlydender derfra var, at parterne er ved at afrunde kanterne i aftalen.Den amerikanske præsidents nærmeste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde ifølge Reuters, at der er "god fremgang" i forhandlingerne, men at parterne ikke er i mål endnu, og den indeværende uge håbes at bringe dem tættere på hinanden."Markedet er blevet mere overbevist om, at der kommer en aftale mellem Kina og USA. Håndhævelse på den amerikanske side og at droppe tarifferne på den kinesiske ser ud til være de stridende punkter nu," skriver strateg Greg McKenna fra McKenna Macro i en kommentar ifølge nyhedsbureauet.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,1 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger tæt på uændret.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,9 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,1 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,2 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever begge en fremgang på 0,6 pct. Hang Seng i Hongkong ligger til et minus op 0,5 pct.Indeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS