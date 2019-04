Valuta: Sterling styrkes efter brexitkompromis-invitation

Relateret indhold Artikler

Pund styrkes markant onsdag morgen i takt med, at investorerne øjner en mulighed for en løsning på de britiske brexit-problemer. Samtidig sender indikationer om fremskredne forhandlinger om den amerikansk-kinesiske handelsstrid dollar op mod yen.



Sterling styrkes, efter at premierminister Theresa May har bøjet sig for presset for at undgå et hårdt brexit og foretaget en kovending ved at invitere oppositionsleder Jeremy Corbyn til forhandlinger om et brexit-kompromis.



Fremgangsmåden er kontroversiel i Storbritannien og giver igen anledning til oprør blandt de konservative anti-EU kræfter, da en aftale med Labour vil kunne knytte Storbritannien tættere til EU end hidtil forudset.



Theresa May vil også bede EU om en længere udsættelse af brexit end den eksisterende aftales deadline, der lyder på 12. april.



Et kompromis med en tættere tilknytning til EU styrker sterling med en lille procent.



YEN SVÆKKES AF OPTIMISTISKE HANDELSUDSIGTER



Japanske yen svækkes en anelse efter forlydender i Financial Times om, at USA og Kina har løst de fleste af de problemer, der står i vejen for en handelsaftale.



Tilbage står problemerne med at sikre, at parterne implementerer og efterlever aftalens mange punkter, hvilket tidligere har givet anledning til kontroverser.



Den japanske valuta opfattes som sikker havn, når risikoaversionen sætter ind og vice versa, hvilket betyder, at den aftagende usikkerhed om forhandlingsresultaterne giver tilbageløb i de yen-baserede sikkerhedsprægede investeringer.



"De seneste handelsrelaterede overskrifter øger risikovilligheden på markederne. Når det er sagt, har det samlede svar fra valutamarkedet indtil videre været behersket, da kun få forventede, at handelsforhandlinger mellem USA og Kina ville ende surt."



"Nu får vi at se, om en handelsaftale kan føre til ændringer i de nyligt opståede afdæmpede økonomiske udsigter," siger handelschef Koji Fukaya fra FPG Securities i Tokyo til Reuters.



Pund koster onsdag morgen 1,3140 dollar mod 1,3035 dollar tirsdag eftermiddag. Euro koster onsdag morgen 1,1220 dollar mod 1,1190 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 111,45 yen mod 111,30 yen tirsdag eftermiddag.



