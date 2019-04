Aktier: Fremskredne handelsforhandlinger giver kurshop i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder fortsætter fremgangen onsdag, hvor nye forlydender om fremskredne handelsforhandlinger mellem USA og Kina sender investorerne i sving.Håbet om en aftale, der kan afslutte handelskrigen mellem verdens to største økonomier, bliver luftet i Financial Times onsdag, hvor avisen skriver, at amerikanske og kinesiske topembedsmænd har løst de fleste af de problemer, der har stået i vejen for en endelig aftale. Men der er stadig uenighed over, hvordan man implementerer og håndhæver aftalen.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,5 pct.I Tokyo får investorerne hjælp af en svækkelse af den japanske yen.Nikkei-indekset sendes op med 0,9 pct., mens det brede Topix-indeks stiger 0,5 pct.I Kina er investorerne fortsat positive. En overraskende stor stigning i PMI-dataene for servicesektoren er med til at holde hånden under aktiekurserne.Shanghai Composite-indekset handles 0,2 pct. højere, og også CSI 300-indekset sendes 0,2 pct. op.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med plusser på 0,3-0,5 pct.Indeksværdi klokken 05.30./ritzau/FINANS