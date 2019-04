Råvarer: Sanktionstrusler løfter oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger tirsdag morgen til årets højeste niveau, efter forlydender om at USA overvejer at pålægge yderligere sanktioner på Irans olieeksport, mens en central eksportterminal i Venezuela har stået stille med strømsvigt.



Det beretter Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 69,18 dollar mod 68,54 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,80 dollar mod 61,59 dollar mandag eftermiddag.



Den amerikanske regering overvejer i øjeblikket flere iranske sanktioner, som vil ramme hidtil urørte dele af den iranske økonomi. Sådan er meldingen ifølge Reuters fra en højtstående embedsmand i Trump-regeringen, som også sår tvivl om USA's lyst til at forlænge dispensationerne på landets olieeksport, der udløber i næste måned.



Samtidig har strømsvigt ved en af Venezuelas største olieterminaler vejet tungt på landets olieeksport og fået det samlede udbud til at falde med 150.000 tønder om dagen.



Oliepriserne løftes også fortsat af produktionsnedskæringer fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec). Organisationen producerede i marts 30,4 mio. tønder om dagen - 280.000 færre end i februar og det laveste antal siden 2015.



Dermed har Opec mere end indfriet den planlagte udbudssænkning på 1,2 mio. tønder om dagen.



"Viljen er der til at bringe olielagrene længere ned. Medmindre vi ser et pludseligt spring i Opec-produktionen eller et totalt sammenbrud i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, vil investorer finde olien attraktiv at hælde penge i," siger Tamas Varga fra oliemæglerselskabet PVM.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6450,50 dollar mod 6495,50 dollar mandag eftermiddag.



En troy ounce guld koster tirsdag morgen 1287,15 dollar mod 1292,34 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS