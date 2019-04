Aktier: Investorglæden i Asien forlænges men i mere behersket tempo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder forlænger tirsdag de seneste dages kursstigninger omend i et mere behersket tempo end det var tilfældet mandag.Weekendens og mandagens positive kinesiske og amerikanske fabriksaktivitetsundersøgelser har øget investorernes tillid og sendt bekymringerne over den globale økonomi på retur."Markedet reagerer på forbedringen af stemningen i Kina. Mange investorer køber i forventning om en stigning i aktiekurserne," siger investeringschef Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,2 pct.Der er dog enkelte halvvisne elementer i nøgletalsbuketten.Det amerikanske detailsalg skuffede i marts, og ifølge Norihiro Fujito vil markedet på et tidspunkt have behov for at indkalkulere forbrugerstemningen i USA, da de underliggende detailsalgstal tyder på, at pengene ikke længere sidder så løst som tidligere.I Tokyo får investorerne hjælp af en markant stigning i Apple-leverandøren Japan Displays aktie.Selskabet, der er en af verdens førende leverandører af LCD-skærme, der anvendes i iPhones, har været ramt af et faldende iPhone-salg og en markant stigning i anvendelsen af nyere, organiske lysdioder.Japan Display sigter mod en samlet kapitalforhøjelse på 110 mia. yen (knap 1 mia. dollar) med blandt andet en gruppe af eksterne ledet af China Silkroad Investment Capital.Aktien stiger 5,3 pct. tirsdag efter ens stigning på godt 10 pct. mandag. Det er med til at trække Nikkei-indekset op med 0,3 pct., mens det brede Topix-indeks kun lige akkurat holder næsen oven vande med en stigning på knap 0,1 pct.I Kina er investorerne fortsat positive. Shanghai Composite-indekset handles 0,4 pct. højere, og CSI 300-indekset sendes 0,1 pct. op.Hongkongs Hang Seng-indeks øger ligeledes 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med minusser på omkring 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.30./ritzau/FINANS