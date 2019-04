Råvarer: Olieprisen kravler højere

Olieprisen kravler endnu højere mandag morgen og bygger dermed videre på en markant optur i første kvartal, der endte med den største kvartalsvise stigning i næsten et årti.



Det rapporterer Reuters.



Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, ligger tirsdag morgen på 68,12 dollar mod 67,64 dollar fredag eftermiddag. Der går 60,49 dollar på en tønde af den amerikanske WTI-olie mod 60,12 dollar mandag eftermiddag. I første kvartal steg prisen på en tønde Brent med 27 pct., mens den amerikanske referenceolie blev hele 32 pct. dyrere.



Årsagen til prisstigningerne er ifølge Reuters angiveligt Organisationen af Olieeksporterende Landes, Opecs, beslutning om at skære olieproduktionen i 2019 med 1,2 mio. tønder om dagen. Hertil kommer USA's sanktioner mod Iran og Venezuala.



Hos National Australia Bank i Sydney hersker der dog skepsis over for om prisstigningerne kan fortsætte. Banken peger ifølge Reuters på, at lavere global vækst og en potentielt voksende amerikansk produktion af skiferolie kan lægge en dæmper på prisstigningerne.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6528 dollar mod 6484 dollar mandag eftermiddag.



Prisen på en troy ounce guld er mandag morgen 1297,40 dollar mod 1294,82 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS