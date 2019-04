Aktier: Investorerne i Asien kan ikke få armene ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,9 Topix +2,0 Hongkongs Hang Seng +1,6 China Shanghai Composite +2,3 China CSI 300 +2,3 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +1,3 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder oplever en stærkt forbedret stemning efter overraskende gode økonomiske data fra Kina og rapporter om fremskridt i de amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger.Fra både USA og Kina forlyder det, at der er gjort fremskridt i handelsforhandlingerne, der afsluttedes fredag i Beijing.Samtidig viste de officielle kinesiske PMI-data en langt bedre udvikling end ventet."Vores opfattelse er, at effekten af de politiske lempelser gradvist sætter ind, og rammer de sekventielle vækstindikatorer som PMI først," vurderer Bank of America Merrill Lynch ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 1,0 pct.I Tokyo rammer investorerne tillid bredt. Nikkei-indekset stiger 1,9 pct., og det brede Topix-indeks øger 2,0 pct.I Kina har investorerne også fuld fart på. Shanghai Composite-indekset handles 2,3 pct. højere, og CSI 300-indekset sendes ligeledes 2,3 pct. op.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 1,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med plusser på 0,7-1,1 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS