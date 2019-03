Valuta: Dollar har kurs mod bedste måned siden oktober

Relateret indhold Artikler

Dollar ligger fredag morgen marginalt styrket over for euro og yen og har kurs mod den største månedlige gevinst i fem måneder.



Ifølge Reuters er dollar styrket omkring 1 pct. i marts over for en kurv af de største valutaer, og det er ikke set bedre siden oktober, hvor dollar vandt frem med 2,1 pct.



Styrkelsen kommer på trods af faldende amerikanske renter. Imidlertid falder renterne også i Europa, og en lang stribe centralbanker rundt omkring i verden - senest den newzealandske - er kommet med blødere pengepolitiske signaler.



"Selv om de amerikanske renter er faldet, så ser investorerne ud til at have solgt valutaer fra markeder, hvor der er størst bekymring om den økonomiske udvikling," siger valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Ritzau Finans.



I det store valutakryds koster euro fredag morgen 1,1230 dollar mod 1,1235 dollar torsdag eftermiddag. Samtidig står dollar i 110,72 yen mod 110,56 yen torsdag eftermiddag.



Pundet slikker sårene fredag morgen, hvor der går bare 8,6878 kr. på et pund mod 8,6948 kr. torsdag eftermiddag. Den britiske valuta svækkedes ganske meget torsdag, efter onsdagens afstemninger i det britiske parlament, der stemte nej til en række alternativer til premierminister Theresa Mays brexitaftale med EU.



Fredag venter en tredje afstemning om Mays brexitaftale, denne gang i en version, der adskiller sig fra de tidligere versioner, som blev nedstemt.



Hvis det bliver vedtaget, vil briterne forlade EU den 22. maj, har regeringen oplyst ifølge den britiske tv-station BBC.



Der skal dog stadig en afstemning mere til i parlamentet for at implementere aftalen, inden briterne kan træde helt ud af unionen.



/ritzau/FINANS