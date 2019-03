Aktier: Stigninger i Asien på fornyet håb om fremskridt i handelsforhandling

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,8 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,7 China Shanghai Composite +2,4 China CSI 300 +3,1 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske markeder ligger med stigninger fredag oven på fornyet håb om fremskridt i handelsforhandlingerne mellem Kina og USA.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,8 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger med et plus på 0,6 pct.Shanghai Composite og CSI stiger med henholdsvis 2,4 pct. og 3 pct.Fredag er humøret i markedet løftet af, at officielle kilder fra USA har sagt, at Kina har foreslået tiltag i handelsforhandlingerne med USA på en række områder, som landet ikke tidligere har berørt - herunder om tvungen teknologioverførsler.Amerikanske nøgletal viste torsdag, at den amerikanske økonomi voksede med 2,2 pct. i fjerde kvartal af 2018 i forhold til i tredje kvartal opgjort i annualiserede tal.Det viste den tredje opgørelse af bruttonationalproduktet, BNP, for perioden torsdag eftermiddag.Vækstbilledet i USA er dermed lidt svagere end ventet, idet konsensus blandt økonomerne ifølge Bloomberg News var en vækstrate på 2,3 pct."Økonomien bløder op og vil bløde op fra nu af. Men hvorvidt USA går ind i recession er stadig til debat," siger Mutsumi Kagawa, der er global chefstrateg hos Rakuten Securities til nyhedsbureauet Reuters."Lavere obligationsrenter vil understøtte økonomien for en tid, mens Trump sandsynligvis er klar til at gå ind og støtte økonomien under en valgkamp. Økonomien kunne tage fart senere i år," tilføjer han.Det australske ASX-200-indeks stiger fredag med 0,1 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,8 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, vinder 0,4 pct.Hang Seng i Hongkong ligger med et plus på 0,7 pct.Indeksværdi klokken 06.25/ritzau/FINANS