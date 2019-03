Aktier: Fokus på handelsforhandlinger gav plusser

De amerikanske aktier drev torsdag længe rundt omkring nullet, da en positiv start blev vekslet til mindre fald, men til sidste sluttede det med pil opad, ligesom renterne efter flere dage med faldt steg lidt.



Efter nogle turbulente dage med fokus på opbremsningen i den globale vækst interesserede investorerne sig igen for handelsforhandlingerne mellem USA og Kina.



Det brede marked i USA, målt på S&P 500-indekset, steg 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset vandt det samme. Nasdaq steg også 0,3 pct. Den tiårige amerikanske steg samtidig 1 basispoint.



- Risikoaktiver støttes lige nu, efter min mening, af en dueagtig Fed, en stabilisering omkring Kina og en bedre stemning omkring de geopolitiske risici. Det giver formentlig dette rally lidt mere saft, sagde Frances Donald, makrochef hos Manulife Asset Managenet, til Bloomberg News.



Åbning på teknologi



Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina foregår i denne uge i Beijing, og torsdag kom der små, positive nyhedslunser ud.



Ifølge The Wall Street Journal har Kina blandt andet åbnet op for, at udenlandske virksomheder på prøve kan få adgang til landets marked for cloud-computing, hvilket har været et af ønskerne fra USA's side. Tiltaget skal efter sigende være en del af en teknologipakke med flere imødekommelser.



Samtidig udtalte Larry Kudlow, den nærmeste økonomiske rådgiver for USA's præsident Donald Trump, at USA er parat til at forhandle ikke bare uger, men måneder, ifølge Bloomberg News.



- Hver dag eller hver anden dag er der en overskrift, et rygte eller en hvisken om handelsforhandlingerne med Kina. Markedet synes at bevæge sig på kort sigt baseret på de nyheder, sagde Ernie Cecilia, investeringschef hos Bryn Mawr Trust, til Bloomberg News.



Telenedtur



Blandt sektorerne var det råvarer og materialer, som klarede sig bedst, med et plus på knap 1,0 pct. Finansaktierne var næstbedst med en fremgang på 0,8 pct., og industri vandt tilsvarende frem.



I den anden ende faldt forsyningsaktierne med 1,2 pct., og kommunikationsservice mistede 0,5 pct. It-sektoren, som udgør cirka 21 pct. af S&P 500-indekset, steg 0,4 pct.



De tre helt store amerikanske selskaber havde en afdæmpet dag. Både Microsoft og Apple steg 0,1 pct., og Amazon vandt 0,4 pct.



Blandt de store aktienavne mistede USA's største mobilselskab Verizon også 3,0 pct., hvilket trak godt ned i kommunikationsservice, ligesom aktien faldt mest af alle i Dow Jones og tredjemest i S&P 500.



Den planlagte sammenlægning mellem T-Mobile USA og Sprint møder ifølge Dealreporter modstand fra 18 delstatsanklageres konkurrencekontorer, som overvejer at lægge sag an for at forhindre en fusion. Nyheden ramte telesektoren generelt, da en sammenlægning af de to, ifølge Bloomberg News, var ventet at give konkurrenceplads til prisforhøjelser.



Sprint faldt desuden 6,1 pct., og T-Mobile USA mistede 4,3 pct.



Calvin Kleins ejer i top



I toppen af S&P 500 vandt PVH Corp frem med 14,8 pct. Tøjkoncernen, der har mærkerne Calvin Klein og Tommy Hilfiger i sin portefølje, klarede sig bedre end ventet gennem sit fjerde kvartal og lancerede samtidig nye forventninger over konsensus.



Også konsulentvirksomheden Accenture lå med fremme med et plus på 5,2 pct. Koncernen opjusterede sin guidance for helåret efter et andet kvartal, som var bedre end ventet, især på omsætningen.



Helt i bund denne torsdag lå derimod marketing- og analysevirksomheden Nielsen Holding. Ifølge New York Post er kapitalfonden Blackstone ikke længere interesseret i at købe selskabet, og det sendte aktien ned med 11,2 pct.



Uden for S&P 500 bragede den canadiske producent af sportsudstyr Lululemon Athletica, der er noteret på børsen i New York, op med 14,1 pct., da selskabet onsdag efter børslukketid præsenterede overraskende gode regnskabstal for hele sidste år samt en prognose for det nye regnskabsår, som ligger over analytikernes forventninger.



/ritzau/FINANS