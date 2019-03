Aktier: Demant endte i bunden af C25 - Santa Fe fik massive kursklø

Høreapparatkoncernen Demant fortsatte faldet torsdag, hvor aktien endte som dagens bundskraber i eliteindekset. Uden for C25-indekset blev Santa Fe Group straffet hårdt af investorerne, efter at flytteservicevirksomheden udskød sit årsregnskab.



Investorerne var overordnet set i godt humør torsdag, men i løbet af dagen blev optimismen dæmpet en smule, og det samlede danske eliteindeks sluttede 0,1 pct. højere i indeks 1119,29.



Høreapparatselskaberne GN Group og Demant løb med en stor del af opmærksomheden på det danske aktiemarked onsdag, hvor en negativ sektorrapport fra Morgan Stanley var med til at få nogle investorer til at sælge ud.



Den største nettosælger var onsdag anonyme børshuse, hvilket som regel dækker over udenlandske investorer, og det samme billede tegnede sig igen for Demant-aktien torsdag, hvor aktien dykkede 3,7 pct. til 193 kr.



Onsdag aften dansk tid lød startskuddet til en stor høreapparatkonference i USA, der også kaldes AAA-messen, hvor danske Demant også var klar med en præsentation.



- Faldet kan godt være følgevirkninger af den sektorrapport, for vi synes umiddelbart ikke, at vi har set noget fra messen, som har gjort, at aktien skal falde på den måde, siger Nikolaj Holmsgaard, der er ansvarlig for aktiehandel hos ABG Sundal Collier.



På høreapparatmessen har Demant-topchefen blandt andet gentaget sine tidligere udtalelser om, at langt størstedelen af salget og indtjeningen i år skal hentes i andet halvår. Selv om det ikke er en nyhed, så kan det ifølge Handelsbanken være en af forklaringerne på faldet, skriver Bloomberg News.



GN-aktien steg omvendt 2,2 pct. til 308 kr. torsdag.



Banksektor under pres



Den svenske bank Swedbank løb torsdag med de helt store overskrifter, efter at det kom frem, at bestyrelsen i banken har sagt farvel til administrerende direktør Birgitte Bonnesen.



Den melding kom, efter at banken på det seneste har været i vælten på grund af anklager om involvering i hvidvask, og generelt var uroen med til at tynge den europæiske banksektor torsdag.



Herhjemme sluttede Danske Bank 3,6 pct. lavere i 116,75 kr., mens Jyske Bank faldt 0,8 pct. til 250 kr.



Santa Fe fik massive kursklø



Blandt sidepapirerne løb Santa Fe Group med den helt store opmærksomhed, efter at selskabet torsdag valgte at udskyde dagens ellers planlagte regnskabsrapportering for 2018 til på søndag.



Santa Fe kunne tidligere torsdag fortælle, at det havde indgået aftale med sine finansieringspartnere, og at det havde brug for nogle ekstra dage for at få den aftale til at være en del af årsregnskabet for 2018.



I slutningen af februar måtte flytteserviceselskabet erkende, at et ventet salg af selskabets immigrationsforretning, Santa Fe Relocation, alligevel ikke blev til noget. Torsdag fik aktien massive kursklø med et fald på 20,4 pct. til 8,48 kr.



- Santa Fe er gået fra nederlag til nederlag, hvor ledelsen løbende har halset bag efter bolden og virkeligheden, og hvor man får indtrykket af en totalt fraværende bestyrelse.



- Det ville være formålstjenligt at forsøge et samlet salg til en ny ejer. Der er intet, som i absolut intet, der kan begrunde, ud fra det vi ved i dag, at man burde give dem, som de seneste fem år har destrueret værdi, et nyt og forlænget ansvarsmandat, skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.



Unibrew sluttede helt i top



Tilbage i C25-indekset var Unibrew, som steg 3,4 pct. til 490,40 kr., et af de positive islæt, efter at SEB løftede anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold" og samtidig satte kursmålet op til 620 kr. fra 550 kr. ifølge Bloomberg News.



Foruden Unibrew blev der også ændret i estimaterne for Chr. Hansen, som af ABG Sundal Collier fik løftet kursmålet til 676,40 kr. fra 621,20 kr. Anbefalingen er uændret "hold".



Også Nordea hævede kursmålet for Chr. Hansen-aktien til 530 kr. fra 475 kr. Her er anbefalingen uændret "sælg". Chr. Hansen-aktien steg torsdag 0,5 pct. til 676,40 kr.



Flere udbytter



I C25-indekset var FLSmidth og Simcorp desuden under teknisk pres, da der fragik udbytte i begge selskaber. Hos FLSmidth udbetales der 9 kr. per aktie, og hos Simcorp kan aktionærerne se frem til 6,75 kr. per aktie.



FLSmidth faldt 2,8 pct. - eller 8,2 kr. - til 282,80 kr., samtidig med at Simcorp steg 1,8 pct. - eller 11,5 kr. - til 636,50 kr.



/ritzau/FINANS