Råvarer: Uventet udvikling i USA's olielagre presser prisen

En uventet stigning i de amerikanske råolielagre tog onsdag modet fra markedet, som allerede var nervøst over den globale efterspørgsel, hvilket sendte olieprisen ned. Torsdag morgen ligger prisen stort set på niveau med onsdag eftermiddag.



Data fra den amerikanske regering viste onsdag, at de amerikanske olielagre voksede med 2,8 mio. tønder sidste uge. Analytikere havde ifølge Bloomberg News ventet en tilbagegang på 2,5 mio. tønder.



I indeværende kvartal er prisen på råolie steget mere end 30 pct., på ryggen af at Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og organisationens allierede har arbejdet på at begrænse det globale udbud, skriver Bloomberg News.



De amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela har også være befordrende for prisstigningen.



Den globale efterspørgsel er dog mindre sikker nu, efter at amerikanske og europæiske indikatorer peger på en opbremsning i væksten, ligesom at USA og Kina skal mødes i denne uge for at forhandlere om at løse den igangværende handelsstrid.



"Oliens fremgang hakker i det oven på globale vækstusikkerheder sammenholdt med en uventet stigning i de amerikanske lagre," siger Sungchil Will Yun, råvareanalytiker ved HI Investment & Futures Corp., til Bloomberg News.



"Investorerne holder stadig fast i håbet om, at fremgang i handelsforhandlingerne vil forlænge fremgangen."



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 67,65 dollar mod 67,47 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 59,12 dollar mod 59,11 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1311,59 dollar mod 1311,65 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6336,00 dollar mod 6336,00 dollar onsdag eftermiddag.



