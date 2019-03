Valuta: Pundet på rutsjetur efter onsdagens brexit-afstemninger

Der er kun sket relativt små forskydninger på valutamarkedet torsdag morgen, hvor pundet dog har taget sig en rutsjetur efter onsdagens afstemninger i parlamentet.



Pundet ligger torsdag morgen ved 6.15-tiden næsten uændret i 8,7545 kr. mod 8,7550 kr. onsdag klokken 17.



Onsdag aften var pundet dog helt oppe at runde 8,80 kr. i forbindelse med afstemningerne i det britiske parlament om otte forslag til en mulig løsning på den gordiske løsning om brexit.



Den britiske premierminister, Theresa May, havde inden afstemningerne lovet sin afgang, når en brexitaftale er godkendt, men lige lidt hjalp det tilsyneladende.



Samtlige otte forslag blev nedstemt i parlamentet.



Tættest på at nå et flertal var et forslag om, at Storbritannien skulle søge en aftale om at blive i EU's toldunion.



I det store valuta kryds koster euro fredag morgen 1,1255 dollar mod 1,1250 dollar onsdag eftermiddag, samtidig med at dollar står i 110,16 yen mod 110,39 yen onsdag eftermiddag.



Ifølge Reuters er der torsdag en lille tendens til en styrkelse af dollar målt over for en kurv af seks større valutaer, og det skyldes angiveligt, at en række centralbanker er kommet med bløde meldinger om renteudsigterne.



Senest overraskede New Zealands centralbank markedet onsdag ved at sige, at næste skridt sandsynligvis bliver en rentenedsættelse.



/ritzau/FINANS