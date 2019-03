Aktier: Asiatiske røde tal frem mod forhandlinger mellem USA og Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,5 Topix -1,6 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske markeder følger torsdag i fodsporene efter onsdagens udvikling på Wall Street og handler overvejende med fald.Onsdag faldt de tre ledende indeks i USA med 0,1-0,6 pct., da investorerne atter fokuserede på udsigten til opbremsning i den globale vækst.Investorerne venter torsdag på at se, hvordan USA og Kina vil løse deres dyre handelstvist, når parterne mødes til nye planlagte forhandlinger.Repræsentanter fra de to lande skal til holde den ottende runde af forhandlinger, og der er stadig flere svære emner på bordet, herunder en tidsplan for at løfte amerikansk told på de kinesiske varer, og måden hvorpå en ny aftale skal håndhæves.Ifølge nyhedsbureauet AP forventer flere analytikere begrænset enighed i de kommende måneder eller uger.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 1,5 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 1,6 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,6 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,2 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,8 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en henholdsvis en tilbagegang på 0,3 pct. og en fremgang på 0,1 pct.Hang Seng i Hongkong ligger stort set uændret.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS