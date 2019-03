Råvarer: Uændret oliepris - Rusland bekræfter produktionssænkning

Relateret indhold Artikler

Der er onsdag morgen relativt roligt på råvaremarkederne - priserne på olie, guld og kobber ligger stort set uændret.



Olieprisen fastholdt et niveau, der er tæt på det højeste i fire måneder, efter at Rusland bekræftede, at man vil fastholde de nedskæringer i produktionen, som de såkaldte Opec Plus-lande har aftalt. Afbrydelser af leveringer fra Venezuela er ligeledes med til at begrænse udbuddet af det sorte guld.



Rusland, der verdens næststørste olieproducent, har lovet at mindske produktionen med 228.000 tønder olie dagligt og er på vej til at nå målet.



Olieprisen er på vej mod de bedste kvartal prismæssigt siden 2009, hvis niveauet holder til udgangen af marts, skriver Bloomberg. Ud over vedtagne produktionsnedskæringer fra Opec er tegn på, at den amerikanske skiferolieproduktion taber fart, sanktioner mod Iran og mindskede leveringer fra Venezuela med til at holde oliepriserne oppe, forklarer Bloomberg.



Futures på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 68,14 dollar mod omkring 68,00 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 60,02 dollar mod 60,07 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1315,20 dollar mod 1315,72 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6355 dollar mod 6325,50 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS