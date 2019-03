Valuta: Dollar styrket - kiwi glider på grund af mulig rentesænkning

Relateret indhold Artikler

Den newzealandske kiwi er svækket, efter landets centralbank, Reserve Bank of New Zealand, har overrasket markedet med en melding om en mulig rentesænkning, hvilket åbner døren for en mulig mere lempelig pengepolitik.



Centralbanken valgte ved onsdagens rentemøde at fastholde renten på rekordlave 1,75 pct. og fortalte ved den lejlighed, at der var større chance for en fremtidig rentesænkning end stigning på grund af udsigterne for den globale økonomi, skriver Reuters.



Onsdag morgen skal der 0,6799 dollar til en kiwi, mens der skulle 0,6912 dollar til tirsdag klokken 17.



"Industrilandene er tilsyneladende på vej til at adoptere en mere dueagtige politisk holdning, og New Zealands centralbank er også gået over til den side. Ud over presset på kiwien er presset på "aussie" (den australske dollar) også iøjnefaldende," siger Ayako Sera, seniormarkedsøkonom i Sumitomo Mitsui Trust, til Reuters.



Onsdag morgen går der 0,7102 amerikanske dollar til en australsk en af slagsen mod 0,7142 dollar tirsdag eftermiddag.



Den amerikanske dollar havde allerede medvind tirsdag, da nervøsiteten i aktiemarkedet aftog og behovet for at søge tilflugt i den japanske valutas sikre havn.



I sidste uge gav bløde meldinger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, akkompagneret af skuffende europæiske og amerikanske nøgletal grobund for nervøsitet for udviklingen i den globale økonomi.



Udviklingen betød en mere positiv udvikling i aktiemarkedet med stigende kurser i Japan over Europa til USA, og yen er presset i defensiven til 110,59 yen per dollar mod 110,47 yen per dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen er euroen ligeledes svækket overfor dollaren, hvor der nu går 1,1259 dollar til en euro mod 1,1279 dollar tirsdag eftermiddag.



