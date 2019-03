Aktier: Forventning om støttende tiltag løfter kinesiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 0,0

Udviklingen er onsdag blandet på de asiatiske markeder, efter at de amerikanske aktier tirsdag i store træk sluttede højere.I Kina er der grønne tal, efter at svage industri-tal har givet markedet en forventning om, at den kinesiske regering vil gribe til tiltag, der kan støtte den økonomiske vækst.The National Bureau of Statistics offentliggjorde onsdag tal for indtjeningen i Kinas store industrifirmaer i perioden januar til februar. Tallene viste et fald på 14 pct. fra samme periode året før.Usikkerhed om udviklingen i handelskonflikten mellem USA og Kina spøger stadig i markedet. Torsdag skrives næste kapital i konflikten, når parterne mødes i Beijing."Muligheden for at finde en økonomiske levedygtig, gensidig acceptabel og kommercielt håndhævet aftale inden for en rimelig hurtig tid vil blive testet," skriver Mizuho Bank i en kommentar ifølge nyhedsbureauet AP."Uden at være optaget af alle de små detaljer er det tilstrækkeligt at sige, at optimismen over muligheden for at nå sådan en aftale er blevet udfordret af evnen til at få begge parter til at stå på samme side over en lang række problemer."Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 0,4 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,8 pct.Det australske ASX-200-indeks ligger uændret. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,2 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,1 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 0,6 og 1,0 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,5 pct.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS