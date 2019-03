Aktier: Investorerne genfandt modet - Apple var festdræber

Relateret indhold Dow Jones Composite +59,73 +0,71% NASDAQ Composite +53,98 +0,71% Apple Inc -1,95 -1,03% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

De amerikanske aktieinvestorerne genfandt tirsdag modet og sendte markederne i plus. En vending i Apples aktie lagde dog en dæmper på festen.



Det brede S&P 500-indeks vandt frem med 0,7 pct., mens Dow Jones-indekset steg 0,6 pct. Teknologitunge Nasdaq gik desuden op med 0,7 pct.



Den positive stemning afløste en mere afventede mandag efter fredagens tunge kursfald, da investorerne blev nervøse efter svage økonomiske nøgletal fra Tyskland, eurozonen og USA.



Kursfaldene fredag var forstærket af, at de amerikanske aktier er steget kraftigt og hurtigt siden den seneste bund juleaftensdag, og af at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag i forbindelse med sit rentemøde havde gødet jorden for nervøsitet ved at se mere dystert på økonomien.



- Investorerne er lidt nervøse omkring sidste uges udmeldinger fra Federal Reserve, som måske gjorde markedet for bange. Det er dog mildt positivt for aktierne, at præsident Trump slipper af krogen i Muellers undersøgelse, og nogle spekulerer i, at det måske kan gøre, at han kan fremskynde en handelsaftale med Kina. En række store finanshuse har også været ude og sige, at der ikke kommer en recession i USA, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank.



- Kina skal sætte gang i økonomien. Indtil da holder markederne nogenlunde. Heller ikke Europa falder ud af sengen. Amerikanerne skal derfor selv opfinde en ny ballade, hvis det skal gå galt. Det har de lidt svært ved at gøre, også når der er ro på selv Trump.



Energi i top



Energiaktierne toppede blandt sektorerne i S&P 500-indekset med et plus på 1,5 pct., da olieprisen steg 2,0 pct. Finans, der ellers er faldet fem dage i træk, fordi renterne er røget sydpå, fulgte efter med en stigning på 1,1 pct.



Dagligvarer vandt samtidig 0,9 pct., og den vigtige it-sektor, som udgør cirka 21 pct. af S&P 500-indekset, gik op med 0,6 pct.



Apple vendte rundt



Blandt de store aktier, de tre med en markedsværdi i niveauet 900 mia. dollar, faldt Apple frem med 1,0 pct., mens Microsoft steg 0,2 pct. Amazon steg også 0,5 pct.



Apple var i fokus tirsdag efter mandagens produktlanceringer. Aktien steg så meget som 2,2 pct., men da en dommer ved USA's internationale handelskommission i en patenttvist med Qualcomm tirsdag anbefalede et importforbud på visse iPhone-modeller, vendte aktien rundt og endte med et fald.



- Der er en tendens til, at markedet har det godt, når Apple har det godt. Når de store ikke rigtig kan, så bliver det ikke til mere, lyder det fra Lars Skovgaard Andersen.



Inden Apple vendte rundt var S&P 500 på et tidspunkt i plus med 1,1 pct.



Facebook gik derimod frem med 0,8 pct., mens Googles moderselskab, Alphabet, faldt 0,7 pct. I samme kategori inden for kommunikationsservice steg Walt Disney med 2,2 pct., mens Netflix faldt med 1,7 pct.



Chipaktierne havde en god tirsdag efter salgstryk både fredag og mandag. Qualcomm fik et sejrsløft på 2,4 pct., Intel steg 1,3 pct., og Broadcom og Nvidia vandt henholdsvis 1,7 og 1,8 pct.



Nyt mediebryllup på vej



Viacom toppede i S&P 500-indekset tirsdag. Det gjorde den også mandag, da selskabet indgik en milliardaftale med AT&T, om Viacoms tv-kanaler til AT&T's 24,5 mio. kabelkunder i USA.



Tirsdag fik Viacom ekstra luft, da mandagens aftale ifølge New York Post åbner op for en fusion mellem Viacom og CBS. Aktien i Viacom vandt 7,6 pct., mens CBS fik et plus på 3,9 pct.



I bunden af S&P 500 befandt omvendt krydstogtrederiet Carnival sig. Aktien faldt med 8,7 pct., da selskabet tirsdag sænkede sine forventninger til indtjeningen i år. Carnival bebrejder stigende brændstofomkostninger og modvind fra valutakurser for nedjusteringen.



Fannie Mae og Freddie Mac, de to realkreditkæmper, hoppede begge også op med plusser på 3,8 og 3,7 pct. Fremgangen skyldtes ifølge Bloomberg News en høring i Senatet om realkreditområdet, hvor der er stemning for, at de to realkreditkæmper kan slippe ud af kløerne på den amerikanske stat, som har haft kontrol med dem siden finanskrisen.



