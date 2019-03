Aktier: Brutal dag for B&O - Carlsberg og Ambu løftede C25

Med Ambu, Carlsberg, GN og indekstunge Novo i front trak det danske C25-indeks tirsdag i plus. Men det var uden for eliteaktiernes række at dagens virkelige drama løb af stablen med en nedjustering fra Bang & Olufsen, B&O, som gav anledning til kurskatastrofe for Struer-selskabet.



C25 lukkede tirsdag i 1122,02 svarende til et plus på 0,9 pct. i forhold til lukkeniveauet mandag.



I toppen steg Ambu 3,3 pct. til 173,70 kr., og Novo Nordisk-aktien blev løftet 2,1 pct. til 345,65 kr. For begge aktier skete det uden selskabsspecifikt nyt, bortset fra, at Jyllands-Posten Erhverv tirsdag skrev, at bestyrelsesformanden i Novo Nordisk, Helge Lund, og topchefen, Lars Fruergaard, kræver åbenhed og nytænkning, hvis Novo Nordisk skal være lige så succesfuldt om ti år.



- Men altså - vi snakker om ti års horisont, og jeg tvivler meget på, at det er den, der gør det. Jeg kan bare se, at udlandet købet massivt op, siger Nikolaj Holmsgaard, som er ansvarlig for aktiehandel i ABG Sundal Collier.



Større markedsandel til GN



For GN var dagens positive nyhed, at selskabet fortsat har stor succes med sit seneste topprodukt, Resound Linx Quattro, hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner. I februar tog det danske selskab endnu en bid af det marked, og GN's andel er nu oppe på 26,1 pct. Aktien steg 2,3 pct. til 318 kr.



Med i toppen af C25 sluttede også Genmab med et plus på 2,1 pct. til 1172 kr. Biotekselskabet kunne oplyse, at partneren Janssen søger de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA's godkendelse af Darzalex som første-linjebehandling af knoglemarvkræft i kombination med midlerne Bortezomib, Thalidomid og Dexamethason.



- Dermed kan paletten, som Darzalex i kombination kan anvendes til i forbindelse med behandling af knoglekræft, udvides, forklarer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.



Carlsberg steg 2,3 pct. til 828,20 kr. Bryggeriaktien har hos Liberum fået hævet kursmålet til 790 kr. fra 745 kr., samtidig med at anbefalingen "hold" er gentaget.



Coloplast-aktien steg 1,6 pct. til 725,80 kr., som er rekordkurs for aktien. Rivalen Convatec steg tirsdag markant på børsen i London, efter at den svenske erhvervsavis Dagens Industri kunne berette, at kapitalfonden EQT overvejer et muligt købstilbud på virksomheden.



Brutal behandling af B&O



Tirsdagens mest brutale børsbehandling fik aktien i B&O, der mistede hele 26,3 pct. til 60 kr., efter at selskabet natten til tirsdag udsendte en nedjustering af forventningerne til omsætningen i 2018/19 med 10 pct., mens EBIT-marginen nu kun ventes at lande på omkring 4-5 pct. mod en tidligere forventning på 7-9 pct.



Nedjusteringen er krydret med et stop for det igangværende program for tilbagekøb af egne aktier.



Kursreaktionen overrasker ikke Nikolaj Holmsgaard:



- Det er en ordentlig nedjustering, de kommer med, og nu har de brug for penge i kassen, bemærker han.



- Sidst de nedjusterede, var lige inden jul, og hovedårsagen denne her gang er stadigvæk det, som også drillede sidste gang, nemlig udrulningen af den nye distributionsplatform og salget af især tv i EMEA-regionen, uddyber aktiehandleren.



Om salget i EMEA - Europa og Mellemøsten - oplyser Bang & Olufsen, at "detailsalget af tv-enheder til forbrugere fortsatte med at vokse i tredje kvartal. Forhandlerne reducerede dog deres lagerbeholdninger af tv'er, hvilket resulterede i et betydeligt fald i omsætningen af tv-salg til forhandlere".



DAB giver Spar Nord en kurv



Danske Andelskassers Bank (DAB) sagde tirsdag nej tak til Spar Nords købstilbud, som DAB's bestyrelse finder for lavt.



Samtidig har DAB opjusteret forventningerne til 2019 til basisindtjeningen, og banken har rejst godt 241 mio. kr. i en rettet emission og i den forbindelse sikret sig, at de tegnende aktionærer ikke kan sælge deres aktier i en rum tid.



DAB-aktien blev straffet med et fald på 19,6 pct. til 6,58 kr. som blev tirsdagens næststørste kursfald - efter tabet i B&O. Forsmåede Spar Nord steg 0,4 pct. til 57,60 kr.



En kvartet af analysenyheder



Ud over skulderklappet til Carlsberg fik handlerne en kvartet af nye kursmål/anbefalinger:



Novozymes fik sænket anbefalingen af JPMorgan til "undervægt" fra "neutral". Kursmålet er fortsat 275 kr., og aktien faldt 0,2 pct. til 312,70 kr.



Finanshuset Berenberg skar sit kursmål for Demant til 195 kr. fra 210 kr., mens anbefalingen forblev "hold". Men høreapparataktien steg 0,4 pct. til 206 kr.



Omvendt fik Zealand Pharma hævet sit kursmål hos Nordea til 168 kr. fra 146 kr., uden at der blev pillet ved købsanbefalingen. Zealand-aktien steg 5,1 pct. til 119,80 kr.



Og endelig fik Topdanmark sænket anbefalingen af Mediobanca til "underperform" fra "neutral", ligesom kursmålet blev skåret ned til 295 kr. fra 309 kr. Aktien faldt tirsdag 0,2 pct. til 331,80 kr.



