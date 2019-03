Aktier: Finansmarkedet genfinder modet på aktieinvesteringer

De amerikanske finansmarkedet har tirsdag genfundet modet på tilværelsen og aktieinvesteringer, og efter to sure handelsdage indledes tirsdagens amerikanske handel med løftede aktiekurser og grønne indeks.



Det brede S&P 500-indeks ligger 0,9 højere efter kort tids handel, teknologiindekset Nasdaq løftes 1,1 pct., og Dow Jones-indekset stiger også 0,9 pct.



Dermed er der udsigt til revanche efter to dages tilbagegang, der har kostet et fald på godt 2 pct. for S&P 500-indekset.



Det var skuffende nøgletal fra Europa og USA, som sammen med bløde meldinger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som i sidste uge trykkede stemningen i markedet og skabe nervøsitet for den globale økonomiske vækst. Men mandag synes trykket at være gradvist lettet på det globale aktiemarked fra Japan over Europa og nu til USA.



Opmærksomheden i markedet drejer sig nu mod handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, hvor næste kapitel skrives torsdag, når amerikanske forhandlere rejser til Beijing for at forhandle på topplan.



Det selskabsspecifikke fokus rettede sig før åbningen mod Apple, der har offentliggjort lanceringen af en video-streaming-tjeneste, en spil-portal og et kreditkort. Planerne imponerede ikke investorerne mandag, da aktien tabte 1,2 pct., men tirsdag løftes aktien 1,6 pct. i den indledende handel.



Boeing, der har lovet at tilbyde køberne af selskabets 737 MAX-fly gratis opdatering af software, ligger 0,7 pct. højere efter de første handler.



Bag sig har markedsdeltagerne et par af eftermiddagens amerikanske nøgletal.



De omfatter skuffende tal for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser, som faldt henholdsvis 8,7 pct. og 1,6 pct. mod ventede faldt på henholdsvis 1,6 pct. og 0,9 pct. på månedsbasis for februar. Senere tirsdag kommer der tal for forbrugertilliden i marts, og her ventes der ifølge Bloomberg News en stigning til indeks 132,5 fra 131,4 måneden før.



/ritzau/FINANS