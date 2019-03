Råvarer: Olieprisen kravler lidt højere

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger en anelse tirsdag morgen, hvor markedet fortsat er understøttet af udsigten til et afdæmpet udbud af olie.



Ifølge Reuters er det fortsat USA's sanktioner mod Iran og Venezuela og sidste års beslutning fra Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, om at skære olieproduktionen i 2019 med 1,2 mio. tønder om dagen, som lægger et gulv under olieprisen.



Til gengæld trækker den seneste tids svage økonomiske nøgletal i den modsatte retning, da efterspørgslen efter olie vil lide et knæk, hvis økonomien gearer ned.



"Recessionsrisikoen er steget til det højeste niveau siden 2008," vurderer Ole Hansen, der er chef for råvarehandel hos Saxo Bank, over for Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 67,35 dollar mod 67,28 dollar mandag eftermiddag. Der går 59,27 dollar på en tønde af den amerikanske WTI-olie mod 59,07 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6333 dollar mod 6335 dollar mandag eftermiddag.



Prisen på en troy ounce guld er tirsdag morgen 1318,60 dollar mod 1321,30 dollar fredag eftermiddag.



Prisfaldet på guld er sket sideløbende med, at stemningen på det amerikanske aktiemarked er vendt til det bedre efter store kursfald på Wall Street fredag.



