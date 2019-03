Aktier: Stigninger anført af japanske aktier men dog fald i Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,1 Topix +2,4 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -1,2 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +1,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,1

Med undtagelse af de kinesiske aktier har de asiatiske aktier tirsdag revancheret sig noget oven på de store fald, der mandag prægede ugens indledende handel.Investorerne holder fortsat godt øje med de amerikanske renter, og de korte renter er fortsat højere end de lange, hvilket afspejler usikkerhed om økonomien og ses som en indikator for en forestående recession i den amerikanske økonomi."Den amerikanske rentekurve er fortsat invers. Det er ikke et sundt tegn, hvilket iagttagere af obligationsmarkedet burde vide og aktiemarkeds-neurotikere burde lære hurtigt," siger seniorstrateg Michael Every fra Rabobank i Hongkong.Den tiårige amerikanske rente faldt fredag under renten på treårige statspapirer for første gang siden 2007. Tirsdag stiger den tiårige amerikanske rente dog 4 basispoint til 2,44 pct., hvilket aktiemarkedet tager positivt op.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger tirsdag 0,3 pct.I Tokyo ligger Nikkei-indekset 2,1 pct. højere efter en dukkert på 3 pct. mandag.Den generelt positive stemning styrer uden om de kinesiske aktier, som i år da også er steget mere end de øvrige børser i regionen. Shanghai Composite-indekset falder 1,1 pct. og reducerer årets stigning til 20,7 pct., og CSI 300-indekset ligger 0,7 pct. lavere.Imens ligger Hongkongs Hang Seng-indeks 0,1 pct. højere.Blandt de øvrige markeder stiger Singapores Strait Times-indeks med 0,8 pct., og Sydneys ASX-indeks ligger 0,1 pct. højere.Futures for de tre store amerikanske indeksfutures stiger 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS