Valuta: Beskeden svækkelse til dollar

Dollar svækkes beskedent over for yen tirsdag morgen, efter at obligationsrenterne har trukket sig tilbage fra et lavpunkt, i takt med at investorerne har genovervejet risikoen for en skarpere nedgang i den globale økonomi.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



De globale markeder veg mandag tilbage, i kølvandet på at den amerikanske rentekurve er inverteret, så nogle af de korte renter er blevet højere end de lange. Det har historisk været et varsel om en forestående recession i løbet af 12-18 måneder.



"Dollaren har fulgt de amerikanske obligationsrenter. Men den trend kan have kørt sit løb med kun yderligere lille pil nedad for renterne," siger Masafumi Yamamoto, der er chefstrateg hos Mizuho Securities i Tokyo, til Reuters.



"Tilbagegangen i amerikanske aktier er også stoppet lidt op, og dette har støttet dollar, som det viser sig, at markedets økonomiske prognose forbliver rimelig god med Federal Reserve, der forbereder sig på at tage en mere dueagtig-tilgang," siger han desuden.



Tirsdag morgen koster dollar 110,09 yen mod 110,14 yen klokken 17.00 dansk tid mandag.



En euro koster tirsdag morgen 1,1310 dollar mod 1,1324 dollar klokken 17.00 dansk tid mandag.



