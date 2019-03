Aktier: Ugestart i minus - Apple faldt trods produktlancering

Efter fredagens store fald på de amerikanske aktiemarkeder startede denne uge mere afdæmpet, selv om alle tre hovedindeks gennem det meste af mandagen blev handlet i minus.



Det brede S&P 500-indeks sluttede i minus med 0,1 pct., mens teknologitunge Nasdaq tabte det samme. Dow Jones-indekset krøb dog til sidst lige akkurat i plus med 0,1 pct.



En tur i rutsjebanen



Sidste uge var en tur i rutsjebanen. Først sikrede en lempelig centralbank kursstigninger torsdag i form af et plus til S&P 500 på 1,1 pct., men bankens mere dystre syn på økonomien lagde også bunden for fredagens store nedtur, hvor indekset faldt 1,9 pct., da svage nøgletal skabte nervøsitet.



Mandag fokuserede investorerne dog på, at den uafhængige anklager i USA, Robert S. Mueller, ikke fandt beviser for, at præsident Donald Trump eller hans kampagne havde samarbejdet med Rusland omkring indblanding i valgkampen i 2016.



Investorerne holdt dog også øje med, at den tiårige rente igen mandag faldt og på et tidspunkt var nede i 2,38 pct. - efter kraftige rentedyk i sidste uge.



- Vi har stadig en bias til den nedadgående side. Generelt betyder lave lange renter, at folk er bekymrede for de lange udsigter for økonomien. Det vejer også ned på aktiemarkederne, sagde Mona Mahajan, investeringsstrateg hos Allianz Global Investors, til Bloomberg News.



Markedet ser derfor også frem mod en mulig handelsaftalen mellem USA og Kina, hvilket vil kunne reducere noget af risikoen. I denne uge besøger de amerikanske topforhandlere i Beijing deres kinesiske modparter.



Apple i fokus



Cyklisk forbrug toppede mandag sektorerne i S&P 500 med et plus på 0,6 pct. - trukket af Amazon, Home Depot og Booking med plusser på 0,5 pct. 0,5 pct. og 1,8 pct. - mens industriaktierne vandt 0,2 pct. på andenpladsen.



I den anden ende faldt den vigtige it-sektor, som udgør cirka 21 pct. af S&P 500-indekset, med 0,4 pct., ligesom finans tabte knap 0,4 pct.



Blandt de store aktier mistede Apple 1,2 pct., mens Microsoft vandt 0,5 pct.



Apple var i fokus, fordi selskabet mandag præsenterede nyt. Det gav ikke den store kursbonus til æbleaktien, at koncernen lancerer Apple TV+, som skal konkurrere med Netflix, inklusiv et samarbejde med andre udbydere af indhold som HBO, Epix, Starz og Showtime. Apples aktie endte i et lavere niveau end før den imødesete præsentation.



Finansaktierne fik slag i sidste uge, især med fald på mere end 2 pct. både onsdag og fredag, da renterne faldt kraftigt, og mandag fortsatte det med pilen nedad - dog noget mere afdæmpet. JPMorgan Chase mistede 0,8 pct., og Bank of America tabte 0,6 pct.



Nvidia, chipproducenten, fortsatte mandag også faldet fra fredag. Mandag gled aktien ned med 2,1 pct., og Intel mistede 0,9 pct., ligesom Texas Instruments tabte 2,3 pct.



Bøde til Nike



Nike var mandag også i fokus, da selskabet har fået en bøde af EU-Kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen. Sportstøjproducenten har i årevis ulovligt kontrolleret salget af blandt andet fodboldtrøjer fra populære europæiske klubber som FC Barcelona, Manchester United og Juventus, mener EU. Bøden er dog i den lave ende af skalaen for EU - på kun 12,5 mio. euro.



Nikes aktie steg dog 0,2 pct.



I toppen af S&P 500 sluttede Viacom, der vandt 3,9 pct. Medieselskabet har indgået en ny aftale med AT&T. Den nye aftale er indgået i sidste øjeblik, da den eksisterende udløber på fredag, og var det sket uden en forlængelse, så havde AT&T været nødt til at lukke for Comedy Central, Nickelodeon, MTV og alle Viacoms øvrige tv-kanaler for dets 24,5 mio. kabelkunder.



Conagra Brands fortsatte også fremgangen med plus et plus på 3,4 pct. - for tredje handelsdag i træk. Aktien endte øverst i indekset torsdag, da fødevareproducentens kvartalsregnskab var bedre end ventet, da prisstigninger havde løftet indtjeningsevnen, ligesom selskabet fortalte om tillid til integrationsprocessen af Pinnacle Foods, som blev købt i efteråret sidste år.



/ritzau/FINANS