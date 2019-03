Viacom letter på aftale med AT&T og topper S&P 500-indekset

Det amerikanske medieselskab Viacom stiger mandag med 6,6 pct. og topper dermed S&P 500-indekset.



Fremgangen kommer på nyheden om, at Viacom er nået til enighed med AT&T om en ny aftale, som sikrer, at der ikke er sort skærm i stedet for MTV, Comedy Central Nickelodeon for AT&T's 24,5 mio. kabel-tv-kunder.



Den nye aftale betyder, at de to selskaber er nået til enighed om, hvor meget AT&T skal betale Viacom for at kabel-tv-kunderne kan se med på Viacoms kanaler. Den eksisterende aftale stod til at udløbe på fredag, så det er nærmest brexit-tæt på deadline, at parterne er blevet enige om en ny.



De langstrakte og svære forhandlinger mellem de to selskaber afspejler ifølge Bloomberg News udfordringerne for aktørerne i et marked, hvor antallet af abonnenter er faldende, fordi de i stigende grad skifter til streamingudbyderne. Det betyder, at indtægterne er dalende, og dermed er kagen til deling mindre.



Viacom havde tidligere oplyst, at det havde foreslået flere løsninger, som kunne betyde, at AT&T's kunder skulle betale mindre, og selskabet havde beskyldt AT&T for at udnytte sin nu større position i markedet, efter overtagelsen sidste år af Time Warner for 85 mia. dollar, til at presse Viacom.



- AT&T bliver ved med at insistere på urimelige og ekstreme vilkår, som er uden sammenhæng med markedet, skrev topchef i Viacom, Bob Bakish, i et internt memo til medarbejderne i sidste uge, ifølge Bloomberg News.



- Efter for nyligt at have købt Time Warner ser AT&T ud til at ville anvende sin nye markedskraft til at prioritere sit eget indhold på bekostning af forbrugerne, der i stigende grad er utilfredse over at skulle betale mere for mindre.



Omvendt svarede AT&T igen ved at beskylde Viacom for ikke at forhandle i god tro, ligesom selskabet pegede på, at flere af Viacoms kanaler har mistet 40 pct. af seerne over de seneste seks år.



AT&T har med overtagelsen af Time Warner blandt andet også fået ejerskab over tv-kanalerne HBO og Cinemax, og i den forbindelse har selskabet prøvet at være i Viacoms sko, da kabeludbyderen Dish Networks ikke kunne blive enige med AT&T og derfor sidste år slukkede for signalet for AT&T's kanaler.



AT&T's aktie falder mandag 1,1 pct.



/ritzau/FINANS