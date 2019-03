Aktier: Recessionsfrygt sendte Pandora og Ambu ned

Relateret indhold C25 -6,44 -0,58% Pandora +2,10 +0,69% Læs mere Ambu -4,90 -2,83% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

Der var langt mellem de selskabsspecifikke nyheder mandag, og investorerne tog derfor bestik af de negative globale nøgletal, der især prægede udviklingen i sidste uge. Frygten for en global afmatning ramte især de konjunkturfølsomme aktier som Rockwool og FLSmidth, der faldt med 2,2 pct. til 1532 kr. og 2,1 pct. til 290,60 kr.



- Det har været meget stille i dag. Alle markeder er lidt i minus og har taget retning efter USA, hvor aktierne faldt pænt i fredags, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.



Bedre end ventede tyske IFO-tal mandag formiddag var med til at give lidt risikovillighed - men i købet af eftermiddagen blev de positive nyheder udvandet, og det endte med fald på de ledende indeks i Europa mandag - og det danske C25 var ingen undtagelse.



Eliteindekset faldt samlet med 0,6 pct. til indeks 1112,4, hvor Ambu var den aktie, der stod for det største fald. Den endte 2,8 pct. lavere i 168,10 kr. mandag.



- De tyske IFO-tal gav lige markederne lidt positivt nyt. Men efter en times tid, var de vendt tilbage til udgangspunktet igen, siger chefhandleren.



A.P. Møller-Mærsk, der ligeledes er en konjunkturfølsom aktie, blev også ramt, og B-aktien faldt med 0,7 pct. til 8622 kr.



- Investorerne frygter en recession. Umiddelbart er de lidt mere afventende, og der har ikke været nogen voldsom handel i dag, siger Mads Zink.



Kort fornøjelse af tyske tal



Det positive islæt fra Tyskland var IFO-tal, der overraskede positivt. Chefanalytiker i Sydbank Søren V. Kristensen påpegede, at især forventningsindekset var positivt nyt, da tallene stod i kontrast til sidste uges sløje PMI-tal.



- I marts er det faktisk særligt forventningerne til fremtiden, der løfter humøret hos de tyske virksomheder. Det hører dog også med til historien, at IFO-indekset er faldet uafbrudt siden august. Derfor ændrer dagens stigning ikke på, at IFO-indekset ikke indikerer nogen buldrende vækst i Tyskland, vurderede analytikeren i en kommentar.



Blot tre selskaber endte i plus mandag. Det var Pandora, der kunne lægge 0,7 pct. til aktiekursen på 307,30 kr., Novo Nordisk, der steg med 0,6 pct. til 338,45 kr., og GN Group, der løftede sig marginalt med 0,03 pct. til 311 kr.



Novo Nordisks amerikanske rival Eli Lilly løftede sløret for prisudviklingen på selskabets hurtigtvirkende insulin, Humalog, som ligger i skarp konkurrence med Novos Novolog på det amerikanske marked. Efter rabatter er prisen på Humalog faldet med 8 pct. i perioden 2014-2018, oplyste Eli Lilly ifølge Wall Street Journal.



Afsløringen kom efter stigende pres fra amerikanske politikere, patienter og læger, der er forargede over skyhøje listepriser på medicin.



TRYG ser nye muligheder



I forsikringssektoren var der mandag fokus på Tryg. Forsikringskoncernens topchef, Morten Hübbe, ser ifølge Berlingske Business en fremtid for private velfærdsforsikringer. Det skyldes, at den offentlige velfærd er under så stort pres, at politiske udspil ikke vil kunne løse problemerne alene, mener han.



Tryg har endnu ikke et produkt, selskabet kan sælge, men der sidder folk i Trygs hovedkvarter i Ballerup og regner på forskellige modeller. For efterspørgslen er der ifølge Morten Hübbe.



Tryg-aktien faldt 0,3 pct. til 182,60 kr. og endte i den bedste fjerdedel af C25-indekset.



Fra regnskabsfronten kom der blandt sidepapirerne mandag regnskab for 2018 fra Bording Group. Selskabet, som arbejder med markedsføring og medierådgivning til virksomheder, kunne sidste år se indtjeningen banke i vejret oven på frasalg.



Selskabets driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) endte i det forgange år på 78,2 mio. kr., hvilket var en stigning på 42 mio. kr. sammenlignet med de 36,2 mio. kr., der stod ud for samme resultatpost året før. Stigningen var positivt påvirket af gevinst fra salg af ejendom, som var opgjort til 34,6 mio. kr.



For det nye år venter Bording en omsætning på 600-630 mio. kr., samtidig med at resultatet før finansielle poster (EBIT) ses lande på 20-25 mio. kr. eksklusive opkøb.



Aktien faldt med 3,1 pct. til 630 kr.



