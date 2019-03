Råvarer: Guld styrkes efter skuffende nøgletal

Relateret indhold Artikler

Prisen på guld stiger mandag, i takt med at investorernes risikoappetit mindskes på grund af voksende bekymring for en potentiel amerikansk recession og en opbremsning i den globale vækst.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Markedet er i risikoaversion. Det virker til, at data fra fredag fra USA og Europa ikke faldt ud som ventet," vurderer Michael McCarthy, der er markedsstrateg hos CMC Markets, over for Reuters.



"Hvis data fortsætter med at være så svage som ventet, er der en god chance for, at vi kan komme til at se signifikant højere guldpriser," tilføjer han.



Fredag lagde skuffende PMI-tal for USA, Tyskland og eurozonen en dæmper på markederne.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1316,36 dollar mod 1313,29 dollar fredag eftermiddag.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 66,62 dollar mod 66,25 dollar fredag eftermiddag.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,58 dollar mod 58,30 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6324 dollar mod 3625 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS