Valuta: Dollar styrkes en smule efter Mueller-rapport

Dollar styrkes en smule over for yen mandag morgen, oven på nogle uger hvor den amerikanske valuta har været presset af flere økonomiske nøgletal og Federal Reserves udmeldinger.



Mandag morgen vender roen for en stund tilbage på markedet, efter at markedsdeltagerne i sidste uge var grebet af frygt for, at recession ville vende tilbage til USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Fredag vendte rentekurven i USA, således at renten på den tiårige statsobligation blev lavere end renten på statsobligationen med en løbetid på tre måneder. Det er normalt et tegn på opbremsning i økonomien og en ende for det økonomiske opsving, lyder den generelle vurdering.



Også forsigtige udmeldinger fra Federal Reserve var i sidste uge medvirkende til at rejse bekymring for den amerikanske vækst fremadrettet.



"Dollar fald fredag virker til at have været en algoritme-ledet reaktion på rentekurven og ganske simpelt lidt overgjort," siger Yukio Ishizuki, der er senior valutastrateg hos Daiwa Securities i Tokyo, til Reuters mandag og tilføjer:



"Reaktionen på Mueller-rapporten har på den anden side været begrænset."



I den særlige anklager Robert Muellers rapport, der blev offentliggjort i weekenden, hverken frifindes eller erklæres USA's præsident, Donald Trump, skyldig i at have forhindret efterforskningen i Rusland-undersøgelsen.



Men efterforskningen har ikke vist, at Trump og hans folk konspirerede med Rusland.



Mandag morgen koster en dollar 109,99 yen. Fredag ved 17-tiden lød prisen på 109,79 yen.



