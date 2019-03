Aktier: Frygten for økonomien er trukket med over Stillehavet

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -3,1 Topix -2,6 Hongkongs Hang Seng -1,8 China Shanghai Composite -1,4 China CSI 300 -1,7 Taiwan Taiex -1,6 Sydkoreas Kospi -1,8 Indiens BSE Sensex -0,8 Singapores STI -1,4 Sydney ASX 200 -1,1

I Fjernøsten indledes ugens globale aktiehandlen mandag i samme negative stemning, som den lukkede i fredag i New York.På de store asiatiske markeder videreføres frygten for udviklingen i økonomien generelt inspireret af skuffende europæiske og amerikanske nøgletal offentliggjort i slutningen af sidste uge.Forinden havde meldinger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sendt den tiårige amerikanske rente ned i sit laveste niveau i over et år - lavere end renteniveauet for statspapiret med en løbetid på tre måneder.At rentekurven er vendt rundt, hvor de korte renter er højere end de lange, aflæses i finansmarkedet som et varsel om recession."Kursen på obligationer er et markant advarselssignal mod enhver form for optimisme i aktiemarkedet. Vækst og rentekurven vil være det eneste, aktiemarkedet fokuserer på, og indtil den økonomiske tillid er stabiliseret, og obligationsrenterne retter sig, vil det være svært at forestille sig opkøbsiver," skriver en analytiker fra det amerikanske finanshus JPMorgan ifølge Reuters til sine kunder.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan taber 1,4 pct.I Tokyo dykker Nikkei-indekset 3,1 pct. til laveste niveau i to uger.Investorerne i Kina sender Shanghai Composite-indekset ned med 1,4 pct., og CSI 300-indekset handles 1,7 pct. lavere.Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 1,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med tab på 1,4, pct., og Sydneys ASX-indeks falder 1,1 pct.Futures for de tre store amerikanske indeksfutures falder 0,4-0,6 pct.:Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS