Råvarer: Oliepriser falder fra årets højeste niveau

Relateret indhold Tilføj søgeagent West Texas Intermediate Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Bekymringer om vækstudsigterne i verdensøkonomien er fredag morgen med til at presse oliepriserne en smule ned.



I torsdagens handel rundede priserne ellers årets højeste niveau, understøttet af de Opec-anførte produktionsnedskæringer og amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela.



Det skriver Reuters.



Fredag morgen ligger prisen på en tønde brent-olie i 67,72 dollar per tønde mod 68,25 dollar torsdag kl. 17. I løbet af torsdagen var prisen oppe at ramme 68,69 dollar, som er det højeste niveau i fire måneder.



Prisen på den amerikanske WTI-olie er fredag morgen faldet til 59,84 dollar fra 60,19 dollar torsdag kl. 17 og et toppunkt torsdag på 60,39 dollar, som ligeledes var årets højeste niveau.



"Væksten i den globale økonomi er fortsat en bekymring," siger Sukrit Vijayakar, som er chef for energirådgivning hos Trifecta, ifølge Reuters.



Den iranske olieeksport har i marts i gennemsnit været på lige over 1 mio. tønder om dagen mod et niveau på 1,3 mio. tønder dagligt i februar og en top i 2018 på mindst 2,5 mio. tønder dagligt i april, forud for annonceringen af de amerikanske sanktioner.



Fredag morgen koster en ounce guld 1308,63 dollar mod 1309,36 dollar per ounce torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6431 dollar mod 6433 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS