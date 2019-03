Aktier: Kinesiske aktier i bakgear inden nye handelsforhandlinger

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,5

De kinesiske aktier er i bakgear fredag morgen, hvor investorerne kigger frem mod en ny runde handelsforhandlinger mellem Kina og USA i forbindelse med den verserende toldstrid mellem verdens to største økonomier.I Japan er udviklingen omvendt nogenlunde flad, men generelt har de fleste asiatiske markeder tendens til mindre kursfald på ugens sidste dag.I Hongkong falder Hang Seng-indekset - blandt andet trukket ned af teknologiselskabet Tencent Holdings, der har leveret et sæt sløje resultater.I næste uge skal Kina og USA igen tilbage til forhandlingsbordet for at forsøge at få gjort en ende på krigen de to imellem, der længe har betydet forhøjede toldsatser på varestrømmene frem og tilbage mellem de to mastodonter.For omtrent en måned siden var der håb om, at USA og Kina kunne få enderne til at mødes allerede i næste uge, men for nylig var meldingerne i stedet, at en aftale formentlig tidligst kan falde endeligt på plads i april, og det har igen skubbet nervøsiteten frem i forgrunden hos investorerne, der frygter, at forhandlingerne kan ende uden resultat.Shanghai-indekset falder med 0,4 pct., og det bredere CSI 300-indeks bakker 0,6 pct. I Japan er udsvingene mere afdæmpede, og Nikkei-indekset falder 0,1 pct., mens Topix-indekset omvendt stiger 0,1 pct.Endelig falder Hang Seng-indekset i Hongkong med 0,3 pct., og her trækker et dyk til Tencent Holdings ned. Selskabet oplevede i sit fjerde kvartal det største fald i indtjeningen i et årti, efter at forbud mod nye videospil i Kina har ramt hårdt.Tencents nettooverskud faldt i fjerde kvartal med 32 pct. fra samme periode sidste år og ramte 14,3 mia. yuan - svarende til 14 mia. kr. Det var samtidig under analytikernes forventninger, og selv om toplinjen omvendt overraskede positivt, bliver Tencent-aktien sendt ned med omkring 1 pct.På de øvrige asiatiske aktier noteres et fald i det sydkoreanske Kospi-indeks på 0,2 pct., men i Taiwan og Singapore er der små stigninger at spore, ligesom også de australske aktier er sluttet med en begrænset fremgang.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS