Valuta: Pund styrkes efter EU har godkendt brexit-udskydelse

Det britiske pund styrkes fredag morgen, efter at EU's stats- og regeringschefer torsdag aften blev enige om at udskyde brexit fra 29. marts til 22. april.



Men det er på betingelse af, at den britiske premierminister, Theresa May, får skilsmisseaftalen fra november godkendt i det britiske parlament i næste uge.



Får hun ikke det, vil brexit blive udskudt - men kun til 12. april. Inden den dato forventer EU-landene, at den britiske regering skal vise, hvilken vej frem den ønsker.



Den dato er ifølge flere EU-diplomater valgt, fordi det er sidste chance for en beslutning om, hvorvidt der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj.



Over for den danske krone styrkes pundet fredag morgen til 8,6135 kr. fra 8,5884 kr. torsdag eftermiddag. Og over for dollar er pund styrket til 1,3131 dollar fra 1,3074 dollar per pund torsdag eftermiddag.



På det seneste har pundet ellers været svækket på grund af usikkerhed om, hvorvidt Storbritannien står over et hårdt brexit, hvor landet forlader EU uden en aftale.



"Jeg ville vente, at pundet ville indhente noget af det tabte, nu hvor muligheden for et hårdt brexit er blevet afværget af EU ved at give Storbritannien en forlængelse på to uger," siger David Forrester, valutastrateg hos Credit Agricole CIB i Hongkong, ifølge Bloomberg News.



Få eller ingen af EU's stats- og regeringschefer føler sig overbevist om, at Theresa May kan få skilsmisseaftalen godkendt i det britiske parlament. Aftalen er to gange tidligere faldet i meget store nederlag i Underhuset.



Dermed er det op til premierministeren at afgøre, om hun ønsker en lang forlængelse. For så skal hun sige, at hun vil afholde valg til Europa-Parlamentet.



I det store valutakryds koster euro fredag morgen 1,1377 dollar mod 1,1361 dollar torsdag eftermiddag, samtidig med at dollar står i 110,77 yen mod 110,86 yen torsdag eftermiddag.



